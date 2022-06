Ce week-end, tous aux moulins !

Pierre Moma est un amoureux de sa région, la Seine-et-Marne. Ici, les moulins font partie du patrimoine. Celui de Biercy a fonctionné jusqu'en 1966. C'est un incendie qui stoppe net son activité. Deux kilomètres plus loin, le moulin d'Archet. Cédric Picou, propriétaire du moulin d'Archet, ouvre ses portes à notre guide. Il habite dans la bâtisse depuis un an et demi. Elle a été construite au XIIe siècle. Grâce à des écluses, à la fin du XIXe siècle, l'ancien moulin à grain devient une source d'énergie électrique.