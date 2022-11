Patrimoine : aux côtés des artisans qui redonnent vie à Notre-Dame de Paris

Nous sommes sur un plancher provisoire à 26 mètres de hauteur. À l’intérieur, l’échafaudage occupe maintenant tout le volume de la cathédrale de Paris. Les 26 chapelles qui bordent la nymphe et le chœur sont entièrement équipées, et seront une à une nettoyées et restaurées dans les règles de l’art. Les décors écrasés sous la saleté reprennent des couleurs. Des étoiles rejaillissent. La voûte redevient céleste.