Château de Versailles : 200 ans après, les soieries napoléoniennes retrouvent la lumière

Au début du XIXeme siècle, Napoléon Bonaparte a demandé aux ateliers lyonnais de lui tisser des soieries d'exception pour redécorer certaines pièces du château de Versailles. La chute de l'empire a mis un terme au projet mais les étoffes ont été merveilleusement conservées. Toujours aussi éclatantes, elles sortent de l'ombre à l'occasion d'une exposition dont TF1 vous livre un aperçu.

Plus d'un siècle après Louis XIV, au début du XIXeme siècle, Napoléon Bonaparte s'était mis en tête de redécorer entièrement Versailles. Il avait alors confié aux soyeux lyonnais la confection de 80 kilomètres de soieries destinées à une quarantaine d'appartements.

"Ces commandes de Napoléon, c'est avant tout un soutien à l'économie, un soutien à l'artisanat et un moyen de faire valoir les arts décoratifs français à travers toute l'Europe", explique dans le reportage en tête de cet article Muriel Barbier, conservatrice en chef du patrimoine et commissaire de l'exposition "Soieries impériales pour Versailles" qui se tient au Grand Trianon depuis le 19 mars et se poursuivra jusqu'au 23 juin.

Les soyeux lyonnais, relancés par cette commande d'une ampleur inédite, ont à l'époque rivalisé d'audace, déployant une palette d'une étonnante modernité. Si la chute de l'empire en 1814 a mis un terme au projet, les étoffes, tissées entre 1811 et 1813, elles, ont été merveilleusement conservées pendant plus de deux siècles dans les réserves du Mobilier national. Déroulées avec d'infinies précautions, elles sortent de l'ombre pour s'exposer au grand public, 200 après, semblant tout juste sortie du métier à tisser.

Seules quelques élues, détournées de leur usage premier ont fait le bonheur des régimes successifs. 25 ans après Napoléon, Louis Philippe s'était notamment servi de ces textiles pour faire confectionner des vêtements liturgiques donnés à la cathédrale de Versailles.