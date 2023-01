VIDÉO - Quand l'État cède du mobilier Louis XVI... pour 40 euros

Une photo de mauvaise qualité et une mise à prix dérisoire : cette console qui date de 1780, proposée 40 euros, a été vendue à 2.250 euros. Quatre mois plus tard, ce même meuble mis en valeur par une célèbre maison de vente aux enchères est cédé pour 13.000 euros. Au mois de juin dernier, à cause d'un déménagement, le château de Grignon, propriété du ministère de l'Agriculture, est vidé d'une partie de son mobilier dans la précipitation. Une braderie qui tourne au fiasco.