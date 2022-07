Châteaux à restaurer : les réseaux sociaux à la rescousse

Philippe et Anna ne sont pas les seuls à s'être lancé dans cette avanture. Le format est très populaire aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les chaînes de rénovation cumulent des centaines de milliers d'abonnés et de millions de vues. C'est le cas de Stéphanie avec sa chaîne The Chateau Diaries. Les aventures des châteaux de la Lande et de ceux qui les rénovent sont suivies par plus de 200.000 internautes. La propriétaire anglaise va encore plus loin en proposant un abonnement payant. Ce sont 3800 contributeurs qui financent le château. Pour les plus grands fans, l'abonnement peut monter jusqu'à 86 euros pour des vidéos exclusives.