Commerce d’antan : une mercerie au fil du temps

Dans ce paradis dédié aux couturières, les meubles en bois datent des années 1900. La qualité des matières, le choix immense de couleurs et de nuances attirent des centaines de professionnels. La clientèle se renouvelle. Les jeunes aiment décorer eux-mêmes leurs vêtements, c’est moins cher et plus original. Cette caverne d’Alibaba centenaire rend hommage aux différents métiers du textile. Elle demeurera tant qu’il y aura des amoureux de belles étoffes.