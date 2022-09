Commerces d'antan : la quincaillerie indémodable

La quincaillerie est dans la famille de Laurence Renaux-Empereur depuis 1827. Elle représente la septième génération à la tête de la maison. Il faut dire que le magasin est au même endroit depuis près de 200 ans. À l’intérieur, les produits n’ont pas bougé non plus. Cela donne des repères aux clients. La Maison Empereur travaille avec plus de 250 manufactures historiques.