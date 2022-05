Condom, la capitale des bandas

On a compté 41 bandas se succéder. Condom, c'est le plus grand rassemblement de fanfares d'Europe. Cette année, le festival est international. On y vient d'Espagne, de Belgique, et du Mexique. "La musique n'a pas de frontière, n'a pas de langue, n'a pas de couleur. C'est le partage, c'est la joie et ça fait du bien", se réjouit une passante. Même les parapluies font la fête.