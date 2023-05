VIDÉO - Corse : le grand balai des hélicoptères pour ravitailler les refuges avant l'été

Un peu plus loin, le refuge de l'Onda, sur le mythique GR20, va bénéficier de plus de 30 rotations sont prévues. Jean-Do Franchi, gardien et berger, a mis à contribution familles et amis pour réceptionner plus de 25 tonnes de marchandises. Il va passer quatre mois en estive et tout doit être fin prêt, même le café. Ici, l'entraide et l'amitié ont du sens. Les agents du parc régional conseillent les randonneurs qui profitent des sentiers encore peu fréquentés. Chaque année, près de 18.000 marcheurs fréquentent le GR20.