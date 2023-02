La country, une danse américaine devenue une passion française

La nuit, la commune de Plourivo, 2300 habitants, a des airs de ville fantôme. Mais ouvrez l'œil, tendez l'oreille, il y a une ambiance survoltée dans la salle des fêtes. Chapeaux, ceinturons, santiags, c’est le Far West en Bretagne. "Les Bottes En Folie" 28, "À Vos Santiags", ou les "Black and White de Plougasnou", le pays compte plus de 2 000 associations de country. Chaque week-end de l’année, vous trouverez forcément un bal comme celui-ci près de chez vous.