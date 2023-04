VIDÉO - Courses landaises : ils défient les vaches dans l'arène

Bras levé, vêtu de blanc et d'un boléro chamarré, ceinture rouge à la taille, l'écarteur, un des acteurs principaux de ce sport très codifié, affronte la vache sauvage au centre de la piste. Il l’appelle pour provoquer la charge. Un second écarteur posté derrière lui attire l'animal quand l'écart est effectué.

Autre acteur, le sauteur : il effectue des sauts au-dessus des cornes, saut de l'ange, triple saut, saut vrillé. Le saut le plus difficile est celui où, pieds entravés dans le béret, jambes liées par la cravate, il s'élève à 1,40 m minimum au-dessus de la vache au galop. Un jury note les écarts et les sauts selon les difficultés d'exécution. Outre les primes, la récompense suprême pour le torero landais est le tour d'arène porté à dos d'homme au son de la musique des bandas, omniprésente le long de la course. Plus d'images et d'informations dans le sujet en tête de cet article.