Créé au XVIIIe siècle, le sextant garde le cap

Le sextant permet de se repérer avec le soleil et les étoiles. L'outil est trois fois centenaire et toujours utilisé.

Là où les routes sont invisibles, l'horizon et le soleil deviennent un repère à travers la lunette d'un sextant. Si jamais le bateau tombe en rade de batterie et qu'on se retrouve sans électricité ni GPS, le sextant peut alors être utile. Cet instrument de navigation, créé au XVIIIe siècle, permet de se localiser. Tom et Charline partent faire le tour du monde à la voile dans six mois. D'ici là, ils doivent parfaitement maîtriser cet outil. Alain leur enseigne les rudiments du sextant.

Longtemps oublié, associé aux vieilles histoires de marins ou au capitaine Haddock dans Tintin, il fait son retour, notamment dans la Marine nationale. Justement, elle vient de passer commande chez Patrick, dernier fabricant de sextant de France. Chaque geste est précis, au millimètre près. Dernière étape cruciale : le réglage du sextant sur terre.