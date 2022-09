VIDÉO - "C'est un métier de fou" : le nouveau boulanger de l'Élysée se confie dans "Sept à Huit"

Concernant le processus en lui-même, "on peut faire une baguette en 5 heures, moi, je la fais en 48 heures. Plus on met de temps à fabriquer une baguette, mieux, elle va se conserver et plus, elle a de goût", détaille-t-il. Ce qui fait la différence ? "L'amour, l'amour de mon travail. J'y mets toute mon âme."

Autre atout dans sa manche, son enfance de paysan. Damien Dedun fait lui-même les moissons tous les étés. "C'est une spécificité que j'ai. C'est très personnel", reconnaît-il. "C'est quelque chose qui me reste de mon père et de mon grand-père. J'avais dit à mes parents que j'achèterais une moissonneuse pour faire comme papy (sic). Je l'ai fait, il y a dix ans, et je m'éclate. Franchement, c'est vraiment un rêve."