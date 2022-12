Dans la Creuse, cet artisan connait tous les secrets du baby-foot

Pascal est restaurateur, mais aussi fabricant de modèles standards en chêne massif, et même en plastique recyclé pour l'extérieur. Un travail artisanal qui va jusqu'à la personnalisation des joueurs grâce à l'impression 3D. De quoi laisser libre cours à son imagination et constituer les équipes les plus improbables, même si tous n'ont pas eu l'honneur d'être sélectionnés.