Dans le Nord, ce temple de la fête foraine va vous enchanter

Sa passion démesurée ne rentrait plus chez lui, Didier a donc installé le reste de sa collection dans cet immense hangar. Des trésors du siècle dernier qu’il partage avec ses visiteurs qui sont prêts pour un saut dans le passé. Mais remonter en selle peut s’avérer plus difficile que prévu. En quelques secondes, la magie opère et les souvenirs remontent.