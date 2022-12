Dans le Var, ce bistrot va vous replonger dans la Belle Époque

La journée débute toujours avec un défilé de salutations et d'embrassades. Les clients forment un grand groupe d'amis. Derrière le comptoir, Denise connaît leur prénom et leurs habitudes. Stéphane, par exemple, est réglé comme une horloge. Peu de mots et beaucoup de rires. Le Cercle républicain est une deuxième maison pour les habitants.