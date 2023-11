VIDÉO - Dans les coulisses du musée national de la Marine, à quelques jours de sa réouverture

Pour installer des œuvres monumentales, tout se joue au millimètre près. Le musée national de la Marine en a fait l'expérience, et rouvrira vendredi après six ans de travaux très mouvementés.

Longueur XXL pour manutentions hors-normes. En octobre 2018, c'est le début de la transformation du musée national de la Marine. Il a fallu abattre tout un pan de mur comme en 1943 à l'arrivée du précieux colis : l'embarcation de parade de Napoléon Iᵉʳ. Il a fallu deux années pour déplacer l'intégralité des 3800 œuvres, une première.

Loin de là, à Dugny (Seine-Saint-Denis), les spécialistes du bois, du métal et des cordages restaurent un millier de pièces. La minutie est requise à tous les instants, notamment au chevet du Royal Louis, le plus beau des modèles de bateau du musée. Assemblé autour de 1770, pour former les futurs officiers aux manœuvres des voiles, la maquette mesure cinq mètres de long. Autres trésors : les ornements de la Réale, galère amirale sous Louis XIV patiemment nettoyée et redorée.

Accumulées par centaine, les œuvres parfois monumentales attendent leur retour au musée. Il s'agit d'une perspective réjouissante. Mais il faut pourtant bien affronter le transport jusqu'au Trocadéro en plein Paris.