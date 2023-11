VIDÉO - Strasbourg : le traditionnel marché de Noël ouvre ses portes

Strasbourg a ouvert ce vendredi son célèbre marché de Noël. Derrière la magie des petits chalets en bois, c'est toute une économie qui fourmille.

À peine arrivés, les visiteurs sont immédiatement captivés. Sur la place de la cathédrale, les chalets sont installés, la magie opère déjà. De jour comme de nuit, Strasbourg (Bas-Rhin) et son célèbre marché de Noël font toujours autant d'effet.

L'année dernière, près de trois millions de visiteurs ont parcouru les allées du marché de Noël strasbourgeois. Les odeurs d'épices, l'ambiance et les décorations attirent chaque année de plus en plus de monde et génèrent pour la ville des sommes astronomiques. Les estimations sont autour du demi-milliard d'euros.

Tous les secteurs profitent des retombées économiques, surtout les artisans et commerçants des marchés de Noël. Jacques est présent depuis 50 ans, et son emplacement loué à la ville est plutôt rentable. Quatre semaines durant lesquelles les hébergements sont pris d'assaut. Dans un hôtel des alentours, on affiche complet longtemps à l'avance. Pour les visiteurs, le rêve n'a semble-t-il pas de prix.