De jeunes fromagers qui travaillent à l'ancienne

La fabrication est presque terminée. Pour fabriquer une meule de 60 kilos, il utilise, là aussi, une presse à l'ancienne. On ne dirait pas comme ça, mais Amandine et Paco ont repris la fromagerie il y a seulement quelques semaines. Ils espèrent à l'avenir faire rayonner leur atelier et se faire une place dans le monde du comté. Entre les mains de ces deux jeunes, les traditions sont bien gardées.