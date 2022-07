Défilé aérien : des répétitions au millimètre

À bord d'un A400M, la manœuvre est encore plus compliquée. Le pilote doit garder les 80 tonnes de son avion dans le sillage d'un Airbus pendant plusieurs minutes. Le jour J, plus de 90 avions et hélicoptères se succéderont au-dessus des Champs-Élysées, selon un plan bien précis. Il y a cette première phase où tous les appareils ont déjà décollé. Ils effectuent des rotations pendant plusieurs minutes à quelques kilomètres de Paris, en attendant le top départ.Une fois que le président de la République est assis en tribune officielle, les appareils peuvent alors quitter leur circuit d'attente pour se mettre en formation.