VIDÉO - Les troupeaux quittent les alpages, retour en fête dans les vallées

Sur des chemins de forêt, entre les pierres et les racines, rien n'arrête le troupeau. Après avoir passé les trois mois d'été dans les alpages du Chablais (Haute-Savoie), les abondances et les montbéliardes regagnent la vallée. Gérard Michou vit sa 53e démontagnée. Et comme chaque année, de nombreux amis sont venus l'aider pour guider ses bêtes, parfois indisciplinées.