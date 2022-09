Des bénévoles fous de vieilles pierres !

Cri de guerre matinale pour nos petits soldats du patrimoine. Tous bénévoles, la mission est d'ampleur au cœur du Tarn. Il faut sécuriser le château de Castelroc, vieux de 800 ans. Alors on coupe, on taille, on scie et parfois même, on tape des pieds. Cette méthode du Moyen Âge pour consolider le sol surprend les plus jeunes. D'autres sont plus motivés. L'important sur ces chantiers, c'est de faire ensemble, toute génération confondue.