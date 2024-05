VIDÉO - Des boulangers français battent le record du monde de la baguette la plus longue

Douze boulangers français ont battu, dimanche à Suresnes (Hauts-de-Seine), le record du monde de la plus longue baguette cuite. Après 11 heures de cuisson, ils ont réussi à confectionner un pain long de 140,53 mètres. Un exploit inscrit au Guinness des records.

Ils avaient à cœur de ramener le record du monde de ce côté des Alpes. Dimanche 5 mai, 12 boulangers réunis à Suresnes (Hauts-de-Seine) pour le "Suresnes Baguette Show" ont battu le record du monde de la plus longue baguette cuite. Ils ont réussi à sortir du four un pain de 140,53 mètres. Les Italiens, détenteurs du record, étaient parvenus à réaliser une baguette de 132,62 mètres en 2019. L'exploit des François a été inscrit au Guinness World Records.

L'exploit a été réalisé par six boulangers de Suresnes en équipe avec six boulangers du syndicat des boulangers du Grand Paris. Ils avaient entamé leur journée dès 3 heures du matin, elle s'est terminée vers 16 heures, après 11 heures de cuisson dans un four mobile sur roulettes conçu pour l’occasion.

"C’est une super journée et une grande fierté", a réagi auprès du Parisien le patron du Fournil Henri IV, boulangerie du centre-ville de Suresnes. "Suresnes est fière d’avoir été le théâtre de ce record de la plus longue baguette du monde qui valorise un symbole national de notre gastronomie ainsi que les artisans qui en perpétuent le savoir-faire", s'est réjoui le maire Horizons de la ville, Guillaume Boudy.