Des parcs d'attractions atomiques !

Tournoyer dans la cheminée d'une centrale nucléaire, là où des vapeurs d'eau auraient dû s'échapper. Cela paraît fou. C'est pourtant bien là que Markus et Andréas travaillent chaque jour. Ils assurent la sécurité de cette attraction. "On vérifie tout. On vérifie que les boulons soient bien serrés, mais aussi les poulies et bien sûr les chaînes”, explique Markus Woll, responsable des opérations techniques et de la sécurité du parc d'attractions "Wunderland Kalkar" (Allemagne).