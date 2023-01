Dompter la glace, le défi givré du championnat de sculpture en Savoie

Fragile comme un château de cartes et comme une structure éphémère, à l'équilibre précaire. "Il suffit d'un petit truc pour que tout se chamboule, et c'est un petit peu ce que je ressens à l'heure actuelle dans l'environnement qu'on a", lance le sculpteur Stéphane Lesigne. Des sculpteurs mexicains, taïwanais et belges ont fait le chemin jusqu'à Valloire. L'inspiration y vient du monde entier depuis 31 ans.