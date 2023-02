VIDÉO - Du vase au tombeau en cristal, le savoir-faire des maîtres-verriers tchèques

C'est une région où il faut souvent passer sous les nuages, percer la brume de l'hiver pour que la bohème du nord dévoile enfin sa richesse : le cristal. Dans l'atelier du maître Jiri Pacinek, comme son père avant lui, il joue avec le cristal à 1200 degrés, le coupe et le tord en suivant son inspiration. Et l'artiste très productif n'a plus de place. Son jardin sera sa vitrine. Une centaine d'objets sont posés dans la nature, comme un arbre aux fleurs de cristal.