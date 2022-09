Élysée : l'incontournable des Journées du patrimoine

La découverte commence par les jardins de l’Élysée. L’occasion d’emblée d’une photo souvenir pour les visiteurs, arrivés tôt ce samedi matin. Quelques mètres plus loin, à l’entrée des salons, on découvre le bureau de la Première dame. Partout se mêlent décors d’époque et mobiliers contemporains, jusqu’à l’étage où nous poursuivons la visite.