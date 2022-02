Emile, 24 ans, vigneron star des réseaux

Un soleil d'hiver sur le vignoble d'Amboise suffit à donner le sourire à Emile Coddens. À 24 ans, ce jeune homme travaille comme second de chai dans ce domaine viticole. Ce mercredi, c'est la mise en bouteille d'une nouvelle cuvée. Chaque jour ou presque, il parle du monde du vin sur les réseaux sociaux. Il a plus de 525 000 abonnés sur TikTok et des millions de vues pour certaines vidéos. Le succès est inattendu. "Le but premier, c'est de rendre accessible le monde du vin à un plus grand nombre de personnes", explique Emile.