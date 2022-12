VIDÉO - En 2024, les nouveaux uniformes de l’armée seront Made in France

Et dans ce cas précis, le nombre de couleurs a une importance capitale. "On est passés d’un camouflage à trois couleurs à un camouflage à six couleurs et en fait, ce nouveau camouflage permet d’augmenter de 25% le temps qu’il faut pour repérer un soldat", poursuit Paul Devilder.

Ce matériau, résistant au feu, aux déchirures et ultraléger, a nécessité des années de recherche. C’est un condensé de technologie. Cette usine lavalloise va produire 50% de tout le tissu nécessaire aux futurs uniformes. Une fierté pour l’entreprise, mais aussi pour la population locale. "Franchement, je trouve ça vraiment génial que ce soit fabriqué à Laval. Ça permettra de faire connaître cette ville à la France toute entière", sourit un habitant. "Ça représente la France et c’est cool d’avoir ça dans une petite région et dans un petit département comme la Mayenne", ajoute une jeune femme.