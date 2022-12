En Alsace, ces artisans fabriquent la magie des marchés de Noël

De la lumière et l'ambiance unique d'un marché de Noël traditionnel, avec ses décors et ses artisans, venus partager leur création. Des cœurs, symboles de prospérité et de bonheur en Alsace, entièrement confectionnés à la main par Valérie Mayer, créatrice. Dans son atelier, Valérie travaille le kelsch, un tissu traditionnel, mélange de lin et de coton, utilisé autrefois pour le linge de maison. Les familles avaient souvent leurs propres motifs à carreaux, transmis de génération en génération. Valérie récupère ses tissus dans les greniers avant de leur donner une deuxième vie.