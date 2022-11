En Bretagne, les ardoises sont devenues rares et chères

Pourquoi un tel délai ? Parce que les ardoises viennent d'Espagne. En France, impossible de trouver une quantité industrielle. La production d'ardoise est insuffisante par rapport à la demande. Le prix de la pièce a bondi. Elle coûte plus d'un euro, contre 60 centimes il y a quelques mois. "Si on n'a plus la matière, si on n'a plus la main-d’œuvre, ce sont des métiers qui vont disparaître", s'inquiète le couvreur.

La France est le premier acheteur d'ardoise au monde. Et la Bretagne en utilise 80%. Pourquoi importe-t-on aujourd'hui nos ardoises ? Depuis les années 2000, l'ardoise espagnole est beaucoup moins chère que la nôtre. Nos carrières ont ensuite toutes fermé les unes après les autres.