VIDÉO - En croisant ce bus, vous risquez d'avoir la nostalgie des années 80...

Quand l'association l'a récupérée, ce bus ne pouvait plus rouler. À Reims, le damier jaune et noir a marqué les esprits. Sur les tickets de bus, sur les autocars, il était partout. Les habitants le reconnaissent tout de suite. Ce vieux bus offre une seconde jeunesse à certains passagers. Les places arrière étaient les plus prisées. Pour sa première sortie publique, le 701 a fait le plein de passagers. À l'avenir, d'autres sorties seront proposées. Destination : le charme du passé.