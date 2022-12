En Saône-et-Loire, il est possible de se faire tirer le portrait comme au XIXe siècle

Dans l'obscurité, avec la chambre photo centenaire qui a tout d'une pièce de musée, Enzo immortalise un regard avant tout. Une seule photo, un instant T. Il utilise une technique des plus complexes pour développer la photo en labo : la photographie sur plaque de verre ou de métal. Les minutes sont comptées avant que la plaque ne sèche et que la photo ne disparaisse. Le positif apparaît et la magie opère. On a l'impression d'avoir traversé les siècles.