Entre la Corrèze et la Dordogne, cette couturière nomade sillonne les routes

Sur le marché de Brive, deux fois par semaine, Sylvie a ses repères. Même emplacement, branchement de l'électricité pour travailler, le temps de s'installer, les premiers clients arrivent. "Ça peut être des ourlets de pantalon, de jupe, de robe, une fermeture éclair, coudre des boutons, des pressions", a-t-elle expliqué. Un atelier de couture et même de repassage dans un tout petit espace aménagé par un époux bricoleur. Le marché terminé, Sylvie reprend sa place de conductrice. Des paysages de la Corrèze et de la Dordogne qu'elle ne se lasse pas d'admirer avec 250 000 km au compteur. La route comme remède à la routine et l'impression d'être riche de ce qui l'entoure.