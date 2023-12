VIDÉO - Étrennes : la tradition résiste-t-elle à l'inflation ?

La tradition des étrennes a tendance à se perdre pour les éboueurs, les pompiers, ou encore le facteur. Mais, il y a de moins en moins de gardiens et de concierges. Les étrennes vont-elles finir par disparaître ?

Noël à peine terminé, Georges Tomé balaie les épines fraîchement tombées dans la cour de l’immeuble. Gardien avec sa femme Anita depuis 22 ans, il nous l’assure : la tradition des étrennes ne faiblit pas malgré l’inflation. "L'année dernière j'ai eu une bonne année et là ça commence bien", sourit-elle.

Ils reçoivent en moyenne 50 euros par foyer, mais parfois bien au-delà. Les trois-quarts des habitants donnent chaque année, mais Georges note une évolution : "80% des jeunes, ils ne donnent pas".

Rachid, lui, n’a rien reçu cette année. "Ça fait quatre-cinq ans que je travaille dans le même secteur. Avant, ils nous donnent. Mais maintenant, je pense qu’ils n’ont rien", affirme-t-il. Un autre livreur nous le confirme : ses clients ne donnent plus d’argent. "C'est moins qu'avant, je me rappelle à l'époque du Franc, on touchait 50 francs", constate-t-il. Mais il y a encore des gestes d'attention. "Des tablettes de chocolats, des petits cadeaux sympas, même des cadeaux de Noël pour les enfants", poursuit le livreur.

Acteurs majeurs des fêtes de fin d’année, les coiffeurs sont aussi gâtés par leurs clients. Gabriel et Jean-Marc, eux, donnent chaque année une enveloppe à leur aide-ménagère."Entre 80 et 100 euros d’étrennes", selon elle. Les étrennes ne sont pas imposées fiscalement, à condition que leur valeur ne dépasse pas 2,5% de vos revenus. Sinon, il faudra les déclarer.