Cité de l'architecture : Notre-Dame de Paris vous ouvre (presque) ses portes

En décembre 2024, Notre-Dame rouvrira ses portes au public après de longs mois de travaux minutieux. Les architectes, les ingénieurs, les artisans et les ouvriers ont pu bénéficier d'un outil technologique rare : une modélisation en trois dimensions du monument tel qu'il était avant l'incendie.

Depuis l'incendie, Notre-Dame est strictement fermée aux visites. Mais il y a une autre manière d'y pénétrer. À la Cité de l'architecture, une exposition retrace l'histoire du chantier. On y voit les statues de la flèche, restaurées, qui attendent de reprendre leur place.

Une immersion saisissante

Et tout au fond de ce musée créé au XIXe siècle par l'architecte Viollet-le-Duc, une porte s'ouvre sur la cathédrale. Nous voilà transformés en avatars. Une traversée du miroir qui nous propulse devant un nuage de points enregistrés par scanner en 2012.

On y entre comme dans le fantôme de la cathédrale. Plus d'un milliard de points mis en forme par les équipes du CNRS et de Dassault Système pour faire naître le jumeau numérique de Notre-Dame dans lequel on peut, grâce à des plateformes, voyager à sa guise. Nous arrivons à 33 mètres de hauteur, au niveau du plafond qui s'est écroulé sous le poids de la flèche, et l'on peut jouer avec les éléments, les faire disparaître ou changer d'époque, repositionner, par exemple, des pierres de la clé de voûte qui étaient tombées.

Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.