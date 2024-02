VIDÉO - Derrière cette vieille voiture se cache une passionnante histoire

Une voiture a été retrouvée dans un garage dans la banlieue de Lyon grâce à des passionnés qui, eux-mêmes, n'en reviennent pas. Elle est traitée comme un trésor et vous allez comprendre pourquoi. Une équipe du 13H de TF1 s'est rendue sur place.

Derrière cette très vieille voiture que vous pouvez voir ci-dessous se cache une histoire hors du temps. À sa découverte en 2021, elle est un mystère pour ses nouveaux propriétaires. L'enquête est menée depuis une petite maison d'édition du Puy-de-Dôme. Pendant deux ans, Lionel a lu plus de 500 livres et réunit plus de 900 documents. Il est tombé sur un magazine et découvre que la voiture a participé aux 24 Heures du Mans. Puis, les découvertes s’enchaînent. Il s'agit d'une voiture de luxe à la pointe de la technologie.

TF1

En 1934, elle est rachetée par une famille modeste. C'est dans le garage du petit-fils qu'elle sera retrouvée. L'auteur finit par retrouver son nom : la Fasto A2. Miraculée, elle est sauvée de la casse par une bande de passionnées d'automobile. Mais pour faire tourner le moteur, le défi est de taille. Avec quatre vitesses, un moteur sans manivelle et économe en carburant, la Fasto A2 était un véhicule rare et innovant pour l'époque.

Avis aux passionnés, une cagnotte est en ligne pour permettre un jour à cette voiture de retrouver la route.