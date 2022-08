Fête du village à Mittelbergheim en Alsace

Dans les ruelles bondées de ce magnifique village alsacien, on y retrouve de la musique, des lampions, des spécialités régionales et la foule des grands jours. On suit les gourmands rien qu'à l'odeur des flammekueches. Ce week-end à Mittelbergheim, elles étaient sur toutes les tables. Tout est dans le coup de spatule. Une brigade complète assure le service. Ils sont une quinzaine à se charger de cette mission essentielle, cuire un bon millier de tartes flambées dans ces fours à bois.