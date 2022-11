Fêtes de fin d'année : la tradition de l'Avent pour attendre Noël

Cette année, c'est Victor qui a eu l'honneur d'allumer la première bougie de la couronne de l'Avent. Cette tradition en Alsace et en Lorraine, Nathalie veut la partager avec ses deux garçons. "On allume une bougie par dimanche en attendant Noël", explique la mère de famille. Les petits gâteaux de Noël et les bougies donnent un avant-goût de fête.