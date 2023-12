VIDÉO - Marché de Noël : toute la France s’y met

Cette année, la folie des marchés de Noël est présente absolument partout. Désormais, tout le monde veut le sien.

Des chalets, du vin chaud et des bretzels, tout porte à croire que nous sommes en Alsace. Et pourtant, nous sommes bien dans le Maine-et-Loire. Un indice, ces chocolats spécialités de la ville d'Angers. Un village de 90 chalets précisément. Ce commerçant du centre-ville en loue un chaque année, 6000 euros le mois, largement rentabilisé. Depuis 16 ans, Le marché représente près de 250 emplois. Avec 300 à 400 000 visiteurs, c'est le deuxième événement le plus important pour la ville d'Angers. Historiquement ancrée dans l'est de l'Hexagone, la tradition du marché de Noël gagne du terrain dans l'Ouest.

Dans le Finistère, Locronan est devenu un incontournable. Village de 800 habitants, il reçoit pendant les fêtes presque autant de visiteurs. La dixième édition est en préparation. Les dépenses s'élèvent à près de 100.000 euros, qui ne proviennent que du mécénat ou des artisans. Cette tradition a permis de faire vivre le village en hiver. Pour un artisan que nous avons rencontré, Noël rapporte autant qu'un mois d'été. *

Avec leur crêpe et leur cidre chaud, les marchés de Noël de l'Ouest ont su imposer leur identité.