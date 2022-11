Fêtes de fin d'année : Metz inaugure la saison des marchés de Noël

Ce vendredi matin, ce sont les derniers préparatifs pour les commerçants de Metz (Moselle) avant l’ouverture du marché de Noël. Entre stress et joie, ils attendent plus d’un million de personnes. Déjà jeudi soir, sous les illuminations de Noël, certains terminaient d’installer leur chalet. Comme Virginie, impatiente de retrouver cette ambiance festive. "On est content de retrouver l’effervescence, la magie de Noël et puis de voir toutes les personnes qui vont venir pour faire leurs cadeaux", confie-t-elle.