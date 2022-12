Période des étrennes : combien donner et à qui ?

Pour les étrennes, il n’y a règle ni obligation, c’est surtout un geste coutumier du Nouvel An. Carlos Costa est gardien d’immeuble depuis 20 ans dans le Rhône, il a fait part de cette tradition de fin d’année dans le reportage de TF1 en tête de cet article : "La plupart des propriétaires me donnent une petite boite de chocolat, une petite bouteille et puis une enveloppe", dit-il.

Chacun donne selon ses moyens et cela peut aller de quelques pièces jusqu’à parfois une petite centaine d’euros, même si l’enveloppe moyenne se situe entre 25 et 50€. Les fêtes représentant un budget conséquent pour les plus petites bourses, les étrennes permettent à la fois de mieux commencer l’année et de la finir ! Cette preuve de solidarité équivaut de temps en temps presque à un treizième mois. Pour de nombreux Français, ces dons de fin d’année sont une véritable tradition. Mais qui peut en profiter ?