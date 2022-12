VIDÉO - Comment réaliser des sculptures à base de feuilles d’arbre ?

Bernard Dauphin, qui rehausse certaines de ses œuvres de touches de couleur, à l’encre à la gouache, les dévoile et les vend lors d’expositions : ses créations sont pérennes car une fois placée sous verre, la feuille ne s’altère plus. Il ne vous reste plus qu’à tenter de l’imiter après votre prochaine promenade en forêt.