VIDÉO - Un petit village de Mayenne bientôt au patrimoine mondial de l'Unesco ?

À Fontaine-Daniel (Mayenne), on vit en communauté depuis toujours. Des moines d'abord, puis des centaines d'ouvriers travaillent pour la filature du village. Toute cette histoire, Raphaël et Daniel, membres de l'association "Amis de Fontaine-Daniel", entendent bien la faire connaître. "Les maisons, toutes dans le même style, mais elles sont toutes différentes", décrit le premier. L'objectif des passionnés : que les maisons restent telles quelles. Et si le village est classé, il devrait obtenir des subventions.