VIDÉO - Fontainebleau : visitez l’autre grand château des rois

C'est François 1er qui ressuscita le château au XVIᵉ siècle, et on prétend qu'il gardait autour du cou la clé d’une incroyable galerie privée, qui allait de sa chambre à la chapelle. Fontainebleau offre un décor unique au monde de stuc, de fresques et de bois précieux. La visite est labyrinthique : on passe d'innombrables portes, on monte des escaliers, on longe des couloirs. Fontainebleau est un lieu de plaisir et de divertissement, au milieu des dorures.