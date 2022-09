France, Italie, Espagne : mille et une saveurs à déguster

Amateurs de Paella, connaissez-vous la recette originelle ? Pour la découvrir, il faut se rendre en Espagne, à Valence. Il y a plusieurs variantes, mais la vraie recette a plus de 300 ans. C'est un plat qui est né à la campagne. On y mettait ce qu'on avait dans les fermes, du poulet et du lapin. Le Saffron est un autre ingrédient indispensable. Il faut ensuite réussir la cuisson. Selon la tradition, la paella doit se manger directement dans le grand plat et pas dans une petite assiette.