VIDEO - " A chaque fois que nous creusons, nous trouvons" : des fresques découvertes intactes à Pompéi

Des fresques dans un état absolument remarquables viennent d'être retrouvées à Pompéi. Elles racontent la guerre de Troie. C'est une découverte majeure sur un site exceptionnel.

Des fresques qui renaissent 2000 ans pus tard. Six mètres de hauteur, quinze mètres de long, ces représentations, inspirées de la guerre de Troie, ont été découvertes sous une épaisse couche de cendre. La salle accueillait les banquets de l’époque.

Sur les murs, la figure du dieu Apollon et de Cassandre, sa bien-aimée. La guerre de Troie se dessine. Il y a là aussi la représentation de Pâris et Hélène, à l’origine du conflit légendaire. Les sujets mythologiques servaient à divertir les convives et à animer les discussions.

Pompéi, cité antique de 22 hectares, reste un terrain de recherche inépuisable pour les archéologues. Un tiers du site est toujours sous les cendres 2000 ans après l’éruption du Vésuve. "Pompéi est un coffre à trésor qui ne cesse de nous surprendre et de susciter l’étonnement, car à chaque fois que nous creusons, nous trouvons quelque chose de beau et de significatif", affirme Gennaro Sangiuliano, ministre italien de la Culture. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, Pompéi est le deuxième site le plus visité d’Italie après le Colisée.