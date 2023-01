Faïencerie de Clamecy : les rois de la fève pendant l'Épiphanie

Depuis plus de vingt ans, Alexandre Colas a pris la relève de son père et de son grand-père avant lui. Un million 400 000 fèves sortent de l'usine chaque année. Les fèves cuisent ensuite à 1 000 degrés avant d'être décorées. Entièrement peinte à la main, une collection s'intitule "La crèche de Bethléem". Un travail d'orfèvre qu'Alexandre a appris à faire en regardant son père.

Dans la campagne bourguignonne, un boulanger attendait ce moment depuis un an. Jérôme Bruet va enfin pouvoir glisser ses nouvelles collections de fèves de Clamecy dans ses galettes. Faites sur mesure, elles reflètent chaque année l'identité du lieu et de son pain. Ces petits bijoux de la faïencerie de Clamecy, c'est un peu de son état d'esprit et de son art qu'il incorpore dans ses galettes.