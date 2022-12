L'Épiphanie, la période attendue avec impatience par les collectionneurs de fèves

Pour continuer à enrichir sa collection, Joël a les bons tuyaux. Après six ans de collaboration avec les boulangers, il est devenu un privilégié. Il veut être le premier à découvrir la nouvelle série. Les boulangers prennent autant de plaisir que le retraité. Cette période de l'année est cruciale pour le collectionneur. Le voilà reparti avec le sourire et des fèves. Et cela ne fait que commencer.