VIDÉO - Ces monuments bretons sont plus vieux que les pyramides !

Le plus imposant de tous les cairns, Barnenez, dans le Finistère nord. Il date d'environ 4600 ans avant notre ère, soit plus de 2000 ans avant la plus ancienne des pyramides d'Égypte. Le plus vieux monument d'Europe est encore debout alors qu'un entrepreneur envisageait de le détruire en 1955. Il sera sauvé in extremis, puis classé monument historique l'année suivante.